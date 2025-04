V Andražu nad Polzelo obeležili 81 let od strmoglavljenja ameriškega bombnika

Polzela, 26. aprila - Pri spominski plošči ob pokopališču v Andražu nad Polzelo so ob 81. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 danes pripravili spominsko slovesnost ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Na slovesnosti je obrambni minister Borut Sajovic dejal, da so mladi ameriški piloti takrat umrli, ker so pomagali ohraniti svobodo.