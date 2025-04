Dobovec in Siliko Vrhnika do zanesljivih uvodnih zmag

Ljubljana, 25. aprila - Igralci Dobovca in Silika iz Vrhnike so zmagali na prvih tekmah polfinala 1. slovenske futsalske lige. Dobovec je bil na domačem parketu z 9:1 boljši od ekipe NNIKAS Dobrepolje, medtem ko so Vrhničani prav tako doma v dramatični tekmi s 6:2 premagali Bronx Škofije.