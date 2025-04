Ljubljana, 25. aprila - Hokejisti Olimpije so ubranili naslov državnega prvaka. Na drugi tekmi finala so z 2:0 premagali večnega tekmeca, Sij Acroni Jesenice in serijo dobili z 2:0 v zmagah. Za Ljubljančane je to jubilejni, 20. naslov v samostojni Sloveniji, Jeseničani ostajajo pri 13.