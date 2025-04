Uber napovedal prihod v Slovenijo

Ljubljana, 25. aprila - Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber po poročanju Žurnala24 načrtuje vstop na slovenski trg. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so pogovore s predstavniki podjetja potrdili, a dodali, da časovnice in načina vstopa na trg še ni mogoče napovedati. Uber naj bi medtem že kontaktiral več taksistov.