Vreme: Ponoči bo dež zajel vso Slovenijo

Ponoči se bodo padavine od severovzhoda prehodno spet razširile proti zahodni Sloveniji in do jutra marsikje že ponehale. Na Štajerskem in v Prekmurju se bo krepil severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija.

V soboto bo precej oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo močnejši v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo jasnilo. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bo možna kakšna manjša ploha. Veter bo oslabel. V torek bo precej jasno. Postopno bo vse topleje.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega nad Balkan. Višinsko jedro hladnega zraka se iznad naših krajev pomika proti jugovzhodu. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje nekoliko hladnejši in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno. V notranjosti Hrvaške ter v sosednjih krajih Avstrije bo občasno deževalo, drugod bo suho. Ponekod bo pihal severni veter. V soboto bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo ob severnem Jadranu. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo še deževalo, drugod bo večinoma suho s kakšno ploho. Severni veter se bo okrepil, ob severnem Jadranu bo pihala burja.