Na svetovni dan intelektualne lastnine letos v ospredju glasba

Ljubljana, 26. aprila - Obeležujemo svetovni dan intelektualne lastnine, ki letos v ospredje postavlja glasbo. Avtorska in sorodne pravice so temelj glasbene industrije, so ob tem dnevu poudarili v Uradu RS za intelektualno lastnino. Vsi ustvarjalci bi morali dobro poznati možnosti, ki jih ponujajo pravice intelektualne lastnine, so poudarili.