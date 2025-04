Uprava opozarja na omejitve pri vnosu rastlin in živalskih proizvodov iz držav zunaj EU

Ljubljana, 25. aprila - Iz držav zunaj EU je dovoljeno v osebni prtljagi prinesti le določene rastline in živalske proizvode, ki ne pomenijo tveganja za vnos bolezni rastlin in živali, so danes opozorili v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ti proizvodi so dovoljeni le za osebno uporabo.