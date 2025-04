Ljubljana, 25. aprila - Novinarska konferenca Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri bodo spregovorili o pritiskih na sindikalne zaupnike s strani ravnateljev in občin ob zbiranju podpisov za ukinitev možnosti občin, da v oddelkih vrtcev povečujejo število otrok, bo danes ob 13. uri na sedežu SVIZ, so sporočili iz sindikata.