V Hrastniku druga sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo

Hrastnik, 25. aprila - Energetska zadruga Zeleni Hrastnik je ob podpori Občine Hrastnik in okoljske organizacije Focus postavila drugo sončno elektrarno za skupnostno samooskrbo. Sončna elektrarna na strehi Zdravstvenega doma Hrastnik z močjo 100 kilovatov bo služila potrebam zdravstvenega doma in šestih bližnjih gospodinjstev, so sporočili iz Focusa.