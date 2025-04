Potočar v kvalifikacijah z dvema vrhovoma, uspešne tudi Slovenke

Šanghaj, 25. aprila - Slovenski športni plezalci so bili uspešni v kvalifikacijah tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Wujiangu na Kitajskem. Najboljši Slovenec je bil Luka Potočar z osvojenima vrhovoma v obeh kvalifikacijskih smereh. Polfinale, ta bo v soboto, so si zagotovile tudi Sara Čopar, Mia Krampl, Rosa Rekar, Vita Lukan in Jennifer Buckley.