KGZS proti zaprtju bencinskega servisa v izolskem mandraču

Izola, 25. aprila - KGZS nasprotuje dokončnemu zaprtju bencinskega servisa v izolskem mandraču, ki ga po njihovih informacijah načrtuje Petrol. Kot so poudarili, gre za edini bencinski servis, ki prodaja gorivo izolskim in okoliškim ribičem, lokalnim morjeplovcem ter domačim in tujim gostom, ki priplujejo v izolsko marino.