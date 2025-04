Evropska sredstva za hitrejše izvajanje sodnih postopkov

Ljubljana, 25. aprila - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za nakup avdio in video opreme za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij. To bo omogočilo hitrejše izvajanje sodnih obravnav na daljavo. Za projekt, vreden 219.960 evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 127.091 evrov, so sporočili z ministrstva.