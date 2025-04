DZ sprejel deklaracijo o usmeritvah za delovanje v EU

Ljubljana, 25. aprila - Državni zbor je danes sprejel deklaracijo o usmeritvah za delovanje Slovenije v EU v obdobju med januarjem 2025 in junijem 2026. Med obravnavo v torek so poslanci večinsko izrazili podporo deklaraciji, čeprav so bili tudi kritični, češ da je presplošna in ni posodobljena v skladu s spremenjenimi geopolitičnimi razmerami.