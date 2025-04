Alphabet s 46-odstotno rastjo četrtletnega dobička

New York, 25. aprila - Starševsko podjetje Googla in YouTuba Alphabet je v prvem četrtletju letos dobiček v primerjavi z enakim četrtletjem lani povečal za 46 odstotkov na 34,54 milijarde dolarjev oziroma 2,81 dolarja na delnico. Prihodki so narasli za 12 odstotkov na 90,23 milijarde dolarjev.