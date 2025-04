Fenerbahče do druge zmage, Anadolu Efes izenačil

Ljubljana, 24. aprila - Košarkarji Fenerbahčeja so v drugi četrtfinalni tekmi evrolige proti Parizu še drugič zmagali, tokrat z 89:72, za napredovanje potrebujejo le še eno zmago. V seriji med Panathinaikosom in Anadolujem Efesom je izid v zmagah 1:1, Turki so danes v gosteh zmagali z 79:76.