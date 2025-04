DZ končal obravnavo dopolnil k predlogu zakona o medijih

Ljubljana, 24. aprila - DZ je danes obravnaval dopolnila k predlogu zakona o medijih, ki predvideva državne pomoči medijem in preprečuje medijsko koncentracijo. DZ bo o dopolnilih, ki so jih vložile koalicijske poslanske skupine, poslanci SDS, poslanci NSi in poslanska skupina nepovezanih poslancev, odločal v petek v okviru glasovanj.