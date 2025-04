Na čelu nadzornikov Petrola do julija Kaliterna, zatem Južna

Ljubljana, 24. aprila - Člani nadzornega sveta Petrola, ki so bili izvoljeni na marčni skupščini, so se danes prvič sestali v novi sestavi. Za svojega predsednika so izvolili Mladena Kaliterno, vendar le do 15. julija, zatem ga bo nasledila Vesna Južna. Namestnik predsednika nadzornega sveta bo Mario Selecky.