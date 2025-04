Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo razvijali "super krompir"

Ljubljana, 27. aprila - Raziskovalci oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo so v okviru mednarodnega projekta ADAPT razvijali znanja za pripravo odpornejših sort krompirja ali "super krompirja". S sodobnimi pristopi so razvili načine napovedovanja pridelka ter identificirali gene za toleranco krompirja na vremenske ekstreme.