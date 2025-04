Naročila trajnega blaga v ZDA marca navzgor

Washington, 24. aprila - Naročila trajnega blaga so se v ZDA marca na mesečni ravni povečala za 9,2 odstotka, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Za rast so v veliki meri zaslužna naročila novih potniških in tovornih letal pri proizvajalcu Boeing, pa tudi previdnost podjetij, ki so povečala naročila pred napovedanimi carinami Donalda Trumpa.