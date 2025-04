Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 24. aprila - Nevarnost proženja snežnih plazov je zmerna, 2. stopnje. Snežna odeja je večinoma mokra in marsikje premočena do tal. Ohladitev bo nekoliko stabilizirala snežno odejo nad višino 2000 metrov, nižje pa bo ostala možnost spontanega proženja plazov mokrega snega in podiranja opasti, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Od ponedeljka je bilo večinoma oblačno in toplo, nad lediščem tudi na najvišjih vrhovih. Občasno so bile plohe. Sneg je moker do najvišjih vrhov, zaradi oblačnega vremena tudi ponoči ni pomrznil. Snežna meja se pomika vsak dan višje. Snežne razmere so značilne za pozno pomlad.

V petek bo oblačno z občasnimi padavinami, lahko tudi nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo, snežilo bo nad približno 1800 metri, tam bo lahko padlo do 20 centimetrov snega. Tudi v soboto in nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami, snežilo bo nad 2200 metri, manj padavin bo na zahodu. Na 1500 metrih bo okoli 5 stopinj Celzija, na 2000 metrih pa okoli 1 stopinja Celzija.

Nekoliko hladnejše vreme bo povzročilo stabilizacijo snežne odeje nad višino 2000 metrov. Nižje bo sneg ostal moker, se sesedal in kopnel. Ponoči snežna odeja ne bo pomrznila, zato bo plaz mokrega nesprijetega snega na zelo strmem pobočju mogoče sprožiti že dopoldne. Še vedno je možno spontano proženje plazov mokrega sprijetega snega, tudi talnih plazov, prav tako ostaja možnost podiranja opasti.