Za šest stanovanjskih projektov 2,84 milijona evrov

Ljubljana, 24. aprila - Šest stanovanjskih projektov bo v sklopu drugega javnega razpisa za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj iz načrta za okrevanje in odpornost prejelo 2,84 milijona evrov. Gre za projekte v Ljubljani, Novem mestu, Tolminu, Ajdovščini in Murski Soboti, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.