* Izidi:

- ženske:

- do 57 kg: 1. Seija Ballhaus (Nem), 2. Eteri Liparteliani (Gru), 3. Martha Fawaz (Fra) in Veronica Toniolo (Ita);

- do 63 kg: 1. Renata Zachova (Češ), 2. Clarisse Agbegnenou (Fra), 3. Joanne van Lieshout (Niz) in Carlotta Avanzato (Ita);

- moški:

- do 73 kg: 1. Danil Lavrentjev (Rus), 2. Manuel Lombardo (Ita), 3. Joan-Benjamin Gaba (Fra) in Rašid Mamadalijev (Aze).