Pogrešajo 68-letnika iz Železnikov

Železniki, 24. aprila - Svojci pogrešajo 68-letnega Draga Čemažarja iz Železnikov. Nazadnje so ga videli v soboto na domačem naslovu v Železnikih. Pogrešani je visok 185 centimetrov, ima krajše sivo rjave lase in brado enake barve ter potrebuje zdravniško pomoč, so sporočili s Policijske uprave Kranj.