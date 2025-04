V okviru programa Varno na kolesu usposabljanje učiteljev

Ljubljana, 24. aprila - V okviru programa Varno na kolesu je danes potekalo strokovno usposabljanje za učitelje, ki pripravljajo učence na kolesarski izpit. Predstavili so dobre prakse in vsebine s področja prometne preventive, obenem pa so razglasili tudi finaliste razpisa Postajam kolesar, ki se bodo udeležili zaključne prireditve 23. maja v SiTi Teatru.