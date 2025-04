V Amsterdamu dvoja razstava umetnika Anselma Kieferja

Amsterdam, 25. aprila - V Amsterdamu je na ogled razstava z naslovom Povej mi, kje so rože, za katero sta se prvič v svoji zgodovini povezala dva amsterdamska muzeja - Van Goghov muzej in muzej Stedelijk. V središče postavlja v Nemčiji rojenega umetnika Anselma Kieferja, ob Kieferjevih delih pa so predstavljene priljubljene slike iz zbirk obeh muzejev.