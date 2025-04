Vlada sprejela novo poročilo o državnih pomočeh v minulih letih

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je sprejela 24. poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2021, 2022 in 2023. V teh letih se struktura in razmerje med največjimi kategorijami pomoči nista bistveno spremenila, največji delež so ohranile pomoči za varstvo okolja in energijo. Predlani so bile pomoči večinoma izplačane kot subvencije.