V Osmozi dokumentarni performans o spolnih delavkah v Sloveniji

Ljubljana, 25. aprila - V Osmozi bo drevi premiera dokumentarnega performansa Now, Suddenly, I Was A Creature Of Vice, ki je avtorsko-režijski prvenec Lučke Neže Peterlin. Performans temelji na intervjujih z resničnimi ženskami, ki jim je skupna izkušnja spolnega dela in ki s svojimi izkušnjami in življenjskimi zgodbami orisujejo položaj spolne delavke v Sloveniji.