Ta konec tedna zapora Ceste v Gorice v križišču s Tržaško cesto

Ljubljana, 26. aprila - Ljubljanska Cesta v Gorice bo danes in predvidoma še v nedeljo med 6. in 19. uro v križišču s Tržaško cesto zaradi sanacije poškodovanega vozišča zaprta za ves promet. Na Tržaški cesti bo v tem času postavljena delna zapora. Obvoz bo po Cesti dveh cesarjev in Tbilisijski ulici.