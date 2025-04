Koprski policisti s pomočjo italijanskih kolegov izsledili osumljenca ropov bencinskih servisov

Koper, 24. aprila - Koprski policisti so v minulih mesecih raziskovali štiri rope bencinskih servisov in tatvino goriva na območju koprske policijske uprave. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, so s pomočjo italijanskih kolegov prišli na sled 49-letnemu državljanu Slovenije s prebivališčem v Trstu, ki so ga tam prijeli pri podobnem dejanju.