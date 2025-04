Z delnicami NLB dopoldne za skoraj 850.000 evrov prometa

Ljubljana, 24. aprila - Na Ljubljanski borzi dopoldne ni bilo večjih premikov. Indeks SBI TOP je bil ob 11.30 0,09 odstotka nad izhodiščem. Tečaji delnic večinoma pridobivajo, a so rasti skromne. V prvi kotaciji so tako v rdečem le delnice Luke Koper in Krke. Daleč najbolj prometne so delnice NLB; lastnika jih je zamenjalo že za skoraj 850.000 evrov.