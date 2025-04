Aplikacija maPZS z novostma za lažje načrtovanje obiska gora

Ljubljana, 24. aprila - Aplikacija Planinske zveze Slovenije (PZS) za lažje načrtovanje izletov in orientacijo na terenu maPZS po novem vključuje tudi tako imenovani sestavljalnik poti ter prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih v Sloveniji. Podatki se dnevno osvežujejo iz katastra planinskih poti PZS in ostalih javno dostopnih baz.