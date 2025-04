Adidas presenetil z visoko rastjo četrtletnega dobička

Berlin, 24. aprila - Nemški proizvajalec športnih oblačil in opreme je v prvem četrtletju zabeležil 610 milijonov evrov dobička iz poslovanja, kar je 82 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Analitiki so pričakovali, da se bo ustavil pri 546 milijonov evrov. Prihodki so se na letni ravni povečali s 5,5 milijarde na 6,2 milijarde evrov.