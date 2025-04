V Sarajevu spodletel poskus aretacije Dodika

Sarajevo, 24. aprila - V Vzhodnem Sarajevu, ki je pod nadzorom Republike Srbske, je v sredo zvečer policija države BiH poskusila pristopiti do predsednika Republike Srbske Milorada Dodika in ga v skladu z izdanim nalogom pridržati, a so ji to preprečili policisti srbske entitete. Dodik pripadnikom državne policije očita kršenje zakonodaje.