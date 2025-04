Ameriške zvezne države tožijo Trumpa zaradi carin

New York, 24. aprila - V sredo je 12 ameriških zveznih držav na čelu z New Yorkom vložilo tožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi njegove carinske politike. Tožba je bila vložena na zveznem sodišču za mednarodno trgovino s sedežem v New Yorku, tožniki pa trdijo, da Trump nima pooblastil za carine, kakršne je uvedel, temveč bi potreboval odobritev kongresa.