Koper, 23. aprila - Nogometaši Kopra so prvi finalisti pokala Pivovarne Union. V Kopru so z 3:0 (3:0) ugnali Bravo in se bodo borili za peto pokalno lovoriko. Drugi polfinale bo v četrtek ob 18. uri na stadionu Z'dežele, pomerila pa se bosta Celje in Olimpija. Finale bo 14. maja.