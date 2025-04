Pri omrežnini odslej trajna oprostitev zaračunavanja presežne moči

Maribor, 23. aprila - Agencija za energijo je s spremembo področnega akta odpravila prehodno obdobje, v katerem se uporabnikom, ki ne spremenijo določene obračunske moči, ne zaračuna morebitna presežna moč - odslej bo to veljalo trajno. Agencija pravi, da nadaljuje analize in da namerava posodobitve metodologije obračuna omrežnine predstaviti do konca junija.