Indeksi na newyorških borzah uvodoma poskočili

New York, 23. aprila - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja dvignili nad torkove zaključne vrednosti. Vlagatelji so pozdravili torkove napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa glede znižanja carin za Kitajsko in tudi izjavo, da ne namerava odpustiti prvega moža ameriške centralne banke. Spodbudni so tudi Boeingovi poslovni rezultati.