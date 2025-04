V Mestnem muzeju Ljubljana odprtje razstave o okupaciji med 2. svetovno vojno

Ljubljana, 24. aprila - V Mestnem muzeju Ljubljana bodo drevi odprli razstavo 1495 dni: Ljubljana med 2. svetovno vojno. Pripravili so jo ob 80-letnici konca 2. vojne in ponuja vpogled v ključne dogodke med letoma 1941 in 1945. Skozi predmete, zgodbe in fotografije odstira različne plasti vojnega vsakdana ter razkriva raznolike izkušnje Ljubljančanov v času okupacije.