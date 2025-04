Boeing ob manjši četrtletni izgubi potrdil celoletno napoved proizvodnje

New York, 23. aprila - Ameriški proizvajalec letal Boeing je v prvem četrtletju zabeležil 123 milijonov dolarjev izgube, potem ko je ta v enakem lanskem obdobju znašala 343 milijonov dolarjev. Prihodki so na letni ravni zrasli za 18 odstotkov na 19,5 milijarde dolarjev. V Boeingu so ob tem potrdili celoletno načrtovano proizvodnjo letal.