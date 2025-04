Preklic omejitve obiskov v novogoriški bolnišnici

Ljubljana, 23. aprila - V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica so z današnjim dnem preklicali omejitev obiskov, ki so jo uvedli zaradi velikega števila respiratornih obolenj in gripe. Preklic omejitve velja na vseh bolnišničnih oddelkih, obiski pa so dovoljeni vsak dan med 15.30 in 16.30, so sporočili iz bolnišnice.