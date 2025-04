Za 33-letnega Koprčana odrejen pripor zaradi različnih kaznivih dejanj

Koper, 23. aprila - Koprski policisti so kazensko ovadili 33-letnega Koprčana, ki se preživlja s proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami. Konstantno pa izvršuje tudi druga kazniva dejanja z elementi nasilja, v katerih so oškodovane mladoletne osebe. Privedli so ga na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Koper.