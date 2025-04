V soboto zadnje slovo od papeža Frančiška

pripravila Maja Cerkovnik

Vatikan/Rim, 24. aprila - V Vatikanu bodo v soboto pogrebne slovesnosti za papežem Frančiškom, ki je v starosti 88 let umrl na velikonočni ponedeljek. Na njih pričakujejo okoli 200.000 ljudi in več kot sto državnikov, med njimi bosta predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Papeža bodo zatem na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.