V Sloveniji na listi zdravil novo zdravilo za zdravljenje Duchennove mišične distrofije

Ljubljana, 23. aprila - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je z današnjim dnem na listo zdravil razvrstil zdravilo Agamree za zdravljenje Duchennove mišične distrofije pri bolnikih, starejših od štirih let. Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept in je namenjeno peroralni uporabi. Zdravljenje lahko uvede le zdravnik specialist, stroške krije ZZZS.