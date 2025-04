Portal Bolha z nasveti za izogibanje spletnim prevaram

Ljubljana, 26. aprila - Slabo napisana besedila, neverjetno ugodne ponudbe in vztrajanje pri plačilu vnaprej so pogosti znaki prevare, s katerimi se kupci lahko srečajo pri spletnem nakupovanju, opozarjajo pri spletnem oglasniku Bolha. Uporabnike zato opozarjajo, da zaupnih podatkov, kot so številke kreditnih kartic, nikoli ne delijo na sumljivih spletnih straneh.