V Velenju s spremljanjem prometa do ukrepov za večjo varnost in trajnostno mobilnost

Velenje, 27. aprila - Mestna občina Velenje je v okviru evropskega projekta Elaborator, ki naslavlja izzive urbanega prometa in onesnaženosti zraka, vzpostavila prvo testno lokacijo za spremljanje in analiziranje prometa. Z zbranimi podatki bodo pripravili ukrepe za izboljšanje prometne varnosti in spodbujanje trajnostne mobilnosti, so sporočili.