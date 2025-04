Med svetovnima dnevoma poezije in knjige svoj prvenec izdala založba Dve luni

Maribor, 23. aprila - Med svetovnima dnevoma poezije in knjige je pri mariborski založbi Dve luni izšel pesniški prvenec J + J avtorice Mile Kodrič Cizerl. Z njim se je po besedah ustanoviteljice in vodje založbe Nine Medved simbolno in programsko rodila tudi nova umetniška založba, ki sicer letos praznuje štiri leta delovanja.