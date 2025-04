Azijske borze po Trumpovih izjavah glede Powlla in carin v zelenem

Tokio, 23. aprila - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Vlagatelje so pomirile izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ne namerava odpustiti predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla in da bodo carine za Kitajsko znatno nižje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.