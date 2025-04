Celjska občina s prvim razpisom za odpravo arhitektonskih ovir v stanovanjskih objektih

Celje, 26. aprila - Celjska občina je na spletni strani in v uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir v obstoječih stanovanjskih objektih na območju občine v letu 2025. Takšen razpis letos objavljajo prvič z namenom, da bi bivalno okolje bilo čim bolj prijazno do gibalno oviranih, so sporočili z občine.