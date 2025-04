Stadion in dres za velikega argentinskega nogometnega navijača papeža Frančiška

Buenos Aires, 23. aprila - Od spominskega dresa do stadiona v njegovem imenu, argentinski nogomet načrtuje množico poklonov svojemu pokojnemu "kapetanu" papežu Frančišku, ki ga hvalijo kot vrhunskega moštvenega igralca. Poklon argentinskemu papežu, vseživljenjskemu ljubitelju nogometa, ki je umrl v ponedeljek v starosti 88 let, so v njegovi domovini začinili s častmi.