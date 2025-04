Newyorške borze končale navzgor

New York, 22. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic na Wall Streetu so po padcu prejšnjega dne danes poskočili po optimističnih komentarjih uradnikov Trumpove administracije o trgovinskih pogovorih med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.